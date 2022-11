Carcasse di auto abbandonate a ponente, al via le procedure per la rimozione

È stata avviata, nei giorni scorsi, la procedura d'urgenza per la rimozione di nove carcasse di auto abbandonate nel territorio del Municipio Ponente. L'operazione si somma a decine di "relitti urbani" già rimossi nei mesi precedenti.

"Le auto abbandonate - segnala il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - oltre che costituire un pericolo per i cittadini, specie bambini e ragazzi, a causa dei vetri rotti e degli spigoli taglienti spesso presenti, trasmettono una sensazione di incuria e degrado che vogliamo cancellare, operando incessantemente fino alla loro totale rimozione".

Il presidente ringrazia per questi interventi la polizia locale per la collaborazione e i cittadini per le loro segnalazioni.