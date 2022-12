Vittoria del Comune al tar: rimossa l'ex edicola di via San Vincenzo

L'ex edicola di via San Vincenzo non c'è più.

Il Comune ha vinto il contenzioso contro i proprietari della struttura al tar e, nella notte, la polizia locale con i tecnici di Vernazza e gli operatori di Amiu hanno proceduto alla rimozione.

"Dopo un contenzioso che ci ha dato ragione, sollecitati anche dal Civ San Vincenzo e da tanti residenti, nella notte è stato rimosso un vetusto manufatto che in via San Vincenzo levava visuale, ma soprattutto ingombrava lo spazio in maniera oramai inopportuna a causa del degrado cui era soggetto", spiega l'assessora Paola Bordilli che ringrazia gli uffici del Commercio e dell'Avvocatura a Tursi, la polizia locale, Amiu Genova e "tutti coloro che hanno lavorato per garantire che le operazioni si potessero svolgere al meglio".