Multe, impossibile ottenere lo sconto entro cinque giorni: come avere il rimborso

C'è un motivo, ma soprattutto un rimedio, per le multe che non sono state scontate del 30% nonostante il pagamento entro cinque giorni dalla data di notifica.

L'errore sarebbe del fornitore del servizio stampa - fa sapere il Comune - che ha inserito lo stesso codice in alcune sanzioni spedite dal 15 al 24 maggio. Questo non ha consentito il pagamento in misura scontata del 30% - nei casi in cui è ammesso - entro cinque giorni dalla data di notifica.

Cosa deve fare chi non ha ottenuto lo sconto

I destinatari dei verbali che avessero pagato la cifra senza lo sconto nei primi cinque giorni dalla notifica (quando previsto), potranno chiedere il rimborso compilando il modulo in allegato qui e disponibile anche sul sito del Comune, e inviandolo compilato a: plrimborsi@comune.genova.it.

Per pagare la cifra corretta, coloro che fossero intenzionati potranno recarsi allo sportello di via Brigate Partigiane 1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30) oppure chiedere che venga spedito l'avviso di pagamento corretto, indicando il numero del verbale da pagare, all'indirizzo mail plinfosanzioni@comune.genova.it.

Inoltre si potranno chiedere informazioni al centralino chiamando il numero telefonico 0105577949 dalle 8 alle 13 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 12.30 alle 18.30 nelle giornate di martedì e giovedì.