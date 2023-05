Sosta selvaggia al capolinea del bus, la denuncia del sindacato

Torna il problema della sosta selvaggi al capolinea del 375 in via Domenico Chiodo, al Righi.

A denunciare il disagio è la segreteria Fast-Confsal Liguria, la Federazione autonoma sindacati trasporti Liguria: "Tutti i pomeriggi nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 19.30, stazionano sull’area del capolinea riservata al bus, numerosi ragazzi con i loro rispettivi motorini e scooter - spiega il segretario responsabile Andrea Donniaquio -. La presenza delle moto all’interno del capolinea, spesso posteggiate sotto la pensilina riservata alla clientela che attende l’arrivo del mezzo pubblico, rende pericolosa la manovra che il bus della linea 375 deve fare in retromarcia per accedere all’area riservata".

Il problema era già stato segnalata l'anno scorso sia in Consiglio comunale sia alle forze dell'ordine: "La presenza di decine di ragazzini su detta area ne rende ancor più pericolosa specialmente nella fascia del tardo pomeriggio - continua Donniaquio - quando la visibilità è approssimativa per il buio nel periodo invernale e comunque anche con la bella stagione, con i riflessi del sole può capitare di avere una visuale non ottimale con specchi e telecamera".

Oltre alla pericolosità alla guida anche la mancanza di decoro: "Non mancano episodi in cui vengono lasciate bottiglie di vetro per terra o all’interno dell’area del capolinea, o che i ragazzi giochino a pallone all’interno del capolinea - dice il segretario responsabile - Premesso che la sosta dei mezzi su area riservata ai bus è vietata dal Codice della strada e quindi punibile con ammenda, si richiede una presenza delle forze dell’ordine al fine di un azione deterrente nei confronti di questi gruppi, che ormai da tempo hanno preso l’area del capolinea in via Chiodo come posto di ritrovo, creando un assembramento ingiustificato, e potenzialmente pericoloso anche per loro, su detta area".