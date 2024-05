Lavori in corso, niente acqua tra Righi e Castelletto: le vie coinvolte

Lavori di manutenzione alla rete idrica e niente acqua in diverse abitazioni tra Righi e Castelletto. Iren Acqua ha comunicato l'elenco delle vie che saranno coinvolte dai disagi tra le ore 8:30 e le ore 17 di venerdì 24 maggio 2024, di seguito tutti i dettagli.

Interruzione idrica 24 maggio: vie coinvolte

Via Domenico Chiodo

Salita Superiore di San Simone dal civico 19 al 29

Mura delle Chiappe

Salita Emanuele Cavallo

Salita Bachernia

Mura di San Bernardino

Salita Superiore San Rocchino

Salita Multedo dal civico 22 al 36, solo su una delle due tubazioni presenti

Via Carso

Via Cima di San Pantaleo

Mura di Sant’Erasmo

"Si precisa - spiega Iren - che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lunedì 27 maggio con gli stessi orari".

