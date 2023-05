La rigenerazione della Diga di Begato e quel rio che preoccupa

A che punto siamo con la rigenerazione della diga di Begato, anche in riferimento al rio Tageli che scorre sotto l'area e che potrebbe suscitare preoccupazioni dal punto di vista del rischio idrogeologico? A chiederlo, il consigliere M5s Fabio Ceraudo in Aula Rossa: "Si tratta di un progetto importante ma a che punto è il cronoprogramma? Al di sotto della diga passa un rio, forse un semplice passaggio di acqua, ma tenendo conto della legge regionale che vieta la costruzione sopra i rii, si potrà procedere in serenità? Questo ha comportato controlli che hanno rallentato la riqualificazione, ma visto che il progetto fa parte del Pinqua e la finestra temporale per la realizzazione è stretta, non vorremmo che corresse il rischio di essere stoppato".

"Non c’è il rischio di perdere finanziamento - ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi - perché il progetto procede nel rispetto delle milestone". Il progetto - che sta realizzando Arte su delega del Comune - è stato definito e i lavori seguiranno il cronoprogramma previsto: "Per quanto riguarda il tema del rio lo abbiamo verificato attentamente, e questa è la risposta che ci è stata fornita dagli uffici: il progetto Restart Begato risulta compatibile con la normativa idraulica vigente in quanto non sono previste nuove edificazioni o parcheggi a raso nelle fasce di rispetto e gli interventi di nuova costruzione non pregiudicano la sistemazione idraulica del rio Tageli e non viene incrementato il rischio di inondazione nelle aree a monte e a valle dello stesso. Abbiamo una commissiona consiliare il 5 giugno e anche in quella occasione potremo ulteriormente approfondire l’argomento in presenza dei tecnici".