Finge di fare jogging e danneggia le auto parcheggiate

Fingeva di andare a correre sul lungomare, ma poi danneggiava le auto parcheggiate.

È stato così denunciato a piede libero un 66enne genovese, pensionato, incensurato, dai carabinieri della stazione di Genova Forte San Giuliano.

L'uomo, fingendo di fare attività sportiva, rigava i veicoli con una chiave: i carabinieri lo hanno incastrato - dopo aver ricevuto alcune denunce per danneggiamento di auto regolarmente posteggiate in corso Italia - grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza in zona.