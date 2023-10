Istruttore precipita in montagna, elisoccorso per un 55enne

Brutta caduta per un istruttore Cai di 55 anni durante un'esercitazione al Rifugio Argentea, sulle alture di Arenzano. Secondo quanto riferito ai soccorsi, l'uomo stava facendo delle prove di corda doppia all'argentea quando è volato giù per alcuni metri a causa di un fraintendimento con il collega.

L'escursionista si è procurato ferite e traumi al costato e a una spalla, fortunatamente non gravi. Trovandosi in zona impervia è stato disposto l'elisoccorso.

Per questa ragione si è alzato in volo Drago l'elicottero dei vigili del Fuoco che ha trasportato l'istruttore in codice giallo, quello di media intensità, all'ospedale San Martino di Genova.

L'intervento a terra è stato gestito anche dal soccorso alpino e dalla pubblica assistenza Croce d'oro di Sciarborasca.