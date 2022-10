Rifiuti pericolosi in via Geirato, si procede senza Valutazione d'impatto ambientale

Verifiche sull'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi in via Geirato. Questo l'oggetto di un'interrogazione, presentata durante la seduta del consiglio regionale di martedì 4 ottobre da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Nell'interrogazione il consigliere ha chiesto alla giunta quali sono le iniziative della Regione affinché la costruzione dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi in via Geirato, a Genova, si basi su una completa ed esaustiva analisi di tutti i rischi e le conseguenze possibili per la cittadinanza e il territorio.

Il consigliere ha rilevato che l'assorbimento delle frazioni acide (fluoro e cloro) non può portare alla loro totale neutralizzazione, con un conseguente inquinamento atmosferico.

L'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone ha spiegato che l'impianto è regolarmente autorizzato dalla Città metropolitana e che il settore tecnico competente della Regione non ha ritenuto di assoggettare il progetto alla procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale) regionale.