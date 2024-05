Tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi nascosti in un container: stop all'imbarco

Al terminal portuale di Genova Pra' i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli hanno bloccato l'imbarco di un container destinato al Ghana che conteneva cinque tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi.

Secondo quanto dichiarato il carico doveva riguardare solo mobili, piastrelle e tessuti, ma i controlli hanno rilevato che all'interno del container, svuotato completamente per gli accertamenti, c'erano circa 1.800 chilogrammi di batterie usate per autoveicoli, pneumatici fuori uso, vecchi televisori a tubo catodico e altri rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, per un totale di diverse centinaia di pezzi costituenti rifiuti prevalentemente da classificare come pericolosi.

La merce irregolare, una volta raggruppata per tipologia, è stata conseguentemente smaltita presso centri di riciclo a spese del cittadino esportatore. Il principale indagato, caricatore del container, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti e di falso in atto pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp