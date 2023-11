Rifiuti fuori dai cassonetti, Cisl: "Il problema non si risolve da solo"

"Il nuovo sistema di raccolta detto 'bilaterale', già posizionato su tutto il levante genovese, sta creando non pochi problemi, sia ai lavoratori, che agli utenti, dovuti alla difficoltà di riempimento dei contenitori dei rifiuti. Disagi per i cittadini da Sturla a Nervi e da Prato a Brignole", spiega in una nota Umberto Zane, responsabile Fit Cisl Liguria Igiene Ambientale.

"Il persistente disagio - prosegue Zane - di trovare i rifiuti a terra (in alcuni casi, vere e proprie discariche a cielo aperto) intorno ai nuovi contenitori non si risolve da solo. Bisogna facilitare il conferimento dei rifiuti nei contenitori, eliminando qualsiasi impedimento, cioè allargando il bocchettone di ingresso del sacchetto e rendendo immediata l'apertura dopo la pressione del tasto".

"Poi è necessario riorganizzare bene il servizio di raccolta - continua il responsabile Fit Cisl - oggi poco funzionale e reinserire un operatore assieme all’autista che possa sopperire immediatamente a eventuali conferimenti errati. Siamo assolutamente sicuri che una sospensione della trasformazione, a oggi prevista anche a ponente, sia necessaria per risolvere le problematiche sopra esposte per evitare ulteriori disagi anche in altri quartieri della città".

"I lavoratori sono stufi di sopperire con fatica e sacrificio alla confusione che regna in azienda e se non si prenderanno subito provvedimenti reagiranno di conseguenza", conclude Zane.