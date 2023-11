Ubriaca si rifiuta di pagare il taxi e aggredisce i carabinieri, denunciata

La serata fuori è finita male per una donna denunciata per essersi rifiutata di pagare una corsa in taxi e avere poi insultato e minacciato i carabinieri intervenuti.

Secondo il racconto del tassista, la 36enne genovese è salita a bordo ubriaca e al momento di scendere non ha voluto pagare andando in escandescenze. Il conducente ha quindi chiamato il 112 che ha mandato una nucleo della radiomobile sul posto.

All'arrivo dei militari però la donna, complice il tasso alcolico decisamente alto, non si è calmata anzi ha iniziato a urlare insulti e improperi nei confronti delle divise. A fatica i carabinieri sono riusciti a calmarla e dopo è partita la denuncia.