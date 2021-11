Processo Morandi: oggi l’udienza sulla ricusazione del gup Faggioni

Nel corso della prima udienza preliminare del processo sul crollo del ponte Morandi, che nell'agosto 2018 ha provocato 43 vittime e nel quale sono indagate 59 persone, i legali di alcuni indagati hanno depositato un’istanza per la ricusazione del giudice delle indagini preliminari.

Spetta ora alla Corte d’Appello decidere sulla fondatezza della richiesta, la decisione arriverà probabilmente in esito all’udienza di oggi mercoledì 3 novembre. I giudici dovranno valutare se, effettivamente, la gup Faggioni possa rispettare il principio della imparzialità del giudice.

Secondo i legali che hanno chiesto la ricusazione, il giudice non potrebbe essere imparziale poiché si sarebbe già pronunciata sui fatti inerenti il crollo del Morandi in un’ordinanza nel corso dell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose, per la concessione di misure cautelari a sei soggetti indagati anche nel processo Morandi

La prima udienza del 15 ottobre era stata rinviata dal giudice proprio in attesa della decisione della Corte d'Appello sulle istanze di parte, così da evitare di compiere atti del procedimento inutili e di prolungare ulteriormente i tempi del procedimento.

La prossima udienza preliminare è fissata per l’8 di novembre, un rinvio lungo giustificato non solo dalla decisione sulla ricusazione del Gup ma anche dall’enorme mole di richieste di costituzione di parte civile, che oggi sfiorano le 500.