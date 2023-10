Primo ricovero per influenza 2023 negli adulti: un uomo al San Martino con polmonite

È di Genova il primo caso di ricovero in ospedale per influenza 2023 negli adulti: un uomo di 76 anni, con un quadro di polmonite, è stato portato al San Martino il 29 settembre con una diagnosi di polmonite da influenza A/H1N1.

L'anziano è ancora oggi ricoverato presso il reparto di Malattie infettive del policlinico, diretto dall'infettivologo Matteo Bassetti.

"Si tratta del primo caso di influenza 2023 negli adulti - commenta Bassetti - dopo il bambino di 4 anni di Parma". Il fatto che l'influenza sia già arrivata a settembre e con queste condizioni climatiche porta il medico a pensare che la stagione influenzale (come quella del 2022) tenderà ad arrivare in anticipo, con picchi già a novembre e dicembre.

"Una buona ragione per vaccinarsi in questo mese di ottobre" conclude Bassetti.

Cos'è l'influenza A/H1N1: sintomi, gravità

Ma cos'è l'influenza A/H1N1? Questo virus epidemico influenzale, già noto da anni, è il risultato di una combinazione di due virus dell’influenza suina che contenevano geni di origine aviaria e umana.

Per quanto riguarda le differenze tra questo virus e l'influenza suina, secondo quanto spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità, la tipica influenza suina è un’infezione virale acuta delle vie respiratorie dei maiali causata da virus influenzali di tipo A. Il tasso di mortalità tra i maiali è basso e la guarigione avviene in circa 7-10 giorni. Le infezioni influenzali di origine suina, possono colpire anche uccelli selvatici, pollame, cavalli ed esseri umani, ma la trasmissione intraspecie è considerata un evento raro. Al contrario del tipico virus di influenza suina, il virus influenzale di tipo A/H1N1 può trasmettersi da uomo a uomo, forse per i suoi segmenti genici umani.

I sintomi sono simili a quelli della "classica" influenza stagionale: febbre, tosse, naso che cola, mal di gola, dolori fisici, mal di testa, brividi, affaticamento, vomito o diarrea. Anche se potrebbero verificarsi complicazioni gravi anche in persone che generalmente sono considerate sane, la maggior parte dei casi umani di A/H1N1 non sono gravi.

Le persone contraggono l’infezione da nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 allo stesso modo in cui prendono l’influenza stagionale. Si diffonde da persona a persona tramite le goccioline contenute nello starnuto o nel colpo di tosse di una persona infetta. Indirettamente, quando le goccioline o altre secrezioni nasali o della gola, si depositano sulle mani o su altre superfici che vengono a contatto con la bocca o il naso di altre persone.