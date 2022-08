"Sballo" di Ferragosto, 16enne finisce all'ospedale per eccesso di alcol

Vigilia di Ferragosto all'insegna dell'abuso di alcol.

Il bollettino del 118 riporta diversi interventi per giovani che hanno bevuto troppo, i soccorsi sono stati mandati a Sampierdarena in via Paolo Reti, alla Foce in via Trebisonda e in Albaro in Corso Italia, punto di riferimento della movida estiva per genovesi e turisti.

Un ragazzino di 16 anni è stato invece raccolto per strada a Rossiglione in intossicazione etilica.