Skymetro, arriva il ricorso al Tar di Legambiente e comitato per la Val Bisagno sostenibile

È stato presentato oggi, giovedì 2 maggio, il ricorso al Tar contro lo Skymetro da parte di Legambiente nazionale, per conto del comitato Opposizione Skymetro - Val Bisagno Sostenibile.

La richiesta è di annullare due atti ufficiali del Comune di Genova e uno della Regione Liguria incentrati sull'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, sulla dichiarazione di compatibilità ambientale dell'opera e sugli espropri necessari per realizzarla.

Il ricorso arriva proprio mentre è in preparazione la manifestazione di comitati e associazioni liguri dell'11 maggio a Genova.

Il comitato: "La giunta ci ha sempre ignorati"

"Siamo arrivati a redigere questo ricorso e a presentarlo al Tar - fa sapere il comitato in una nota - dopo quasi due anni di lavoro ininterrotto di analisi, informazione, sensibilizzazione e richiesta di contatti e interlocuzione con la giunta del Comune di Genova, che ha sempre scelto di ignorarci e di andare avanti senza interlocutori e senza ascolto delle forti critiche al progetto che sono arrivate da molti importanti enti istituzionali".

Fin dall'inizio il comitato aveva chiesto al Comune di avviare un percorso partecipato con cittadini ma anche architetti, urbanisti, ingegneri, sociologi e medici sociali per trovare alternative. "Nessun quartiere è un'isola, se distruggi la vivibilità di due circoscrizioni le conseguenze ci saranno per tutta la città. Siamo stati ignorati, anche derisi, è stato creato un clima di contrapposizione tra alta e bassa Val Bisagno, e ci siamo sentiti dire che due presentazioni pubbliche dell'opera già definita era un percorso di partecipazione. Per evitare uno scempio che ricadrà sulle generazioni future ci siamo trovati costretti a scrivere, presentare e finanziare un ricorso".

Su cosa si basa il ricorso

Il ricorso fa leva sostanzialmente su quattro argomenti. Il primo è il fatto che nel Puc non fosse previsto un prolungamento della metropolitana tanto più in sopraelevata: "Si doveva procedere con una variante sostanziale del piano con relativa procedura autorizzativa di Vas, che non è stata eseguita".

E poi "dall'analisi degli atti di assenso rilasciati dagli enti che hanno analizzato il progetto durante la conferenza dei servizi emerge che molte prescrizioni richiedono ulteriori approfondimenti non condotti dal Comune, anche dopo richieste di integrazione. La presentazione di un Piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte) incompleto ha portato all'adozione di un'autorizzazione condizionata da moltissime prescrizioni". Saranno necessarie anche ulteriori indagini successive all'autorizzazione.

Al terzo punto, si legge nel ricorso, il fatto che il Comune non abbia convocato i ministero di Sviluppo Economico e Ambiente per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante all'elettrodotto di Terna interessato dalla metropolitana, non abbia ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'impianto fotovoltaico al di sopra del viadotto, non abbia acquisito il nulla osta degli enti sovracomunali e non abbia acquisito l'autorizzazione monumentale per operare sugli argini del Bisagno vincolati.

Infine, comitato e Legambiente lamentano la mancanza del parere obbligatorio dei Municipi interessati.

Comitato e Legambiente: "Progetto poco chiaro"

Per quanto riguarda il contenuto del progetto, sono plurime le perplessità del comitato e Legambiente soprattutto sulle tante modifiche annunciate nel corso del tempo e sulle varianti da introdurre in corso d'opera che - secondo i ricorrenti - rendono poco chiaro ciò che verrà effettivamente realizzato. Ivi compresa la spesa finale.

In primis, il progetto presentato in conferenza dei servizi che "non corrisponde a quello sottoposto alla Via e al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è stato integrato e modificato più volte creando una serie di soluzioni tra le quali non è chiaro comprendere quella effettivamente approvata".

E poi ancora "il provvedimento di approvazione del Pfte è criticabile per gravi e macroscopiche lacune che minacciano seriamente una vasta gamma di interessi pubblici e privati, in particolare ambientali e idrogeologici che avrebbero dovuto essere affrontati nel corso del procedimento". La preoccupazione non manca soprattutto per le falde acquifere, le modalità di scavo in alveo, le eventuali infiltrazioni delle fondazioni dei piloni, alcune misure ritenute sbagliate e per la stabilità dell'argine del Bisagno. Infine, gli elaborati progettuali si riferirebbero a simulazioni e macromodelli senza dati precisi e affidabili sulla situazione attuale del trasporto privato e delle emissioni. Dunque per comitato e Legambiente, questi elementi metterebbero in discussione la possibilità per il progetto di rientrare nelle opere che possono essere realizzate nella "fascia di inedificabilità assoluta". Ovvero a meno di 10 metri dagli argini del Bisagno.

Il ricorso è solo una delle prime mosse, annunciano comitato e Legambiente: "È uno strumento importante, saremo costretti a farne altri, a seguire tempi e modi dei tribunali. Abbiamo fatto un passo, ne abbiamo altri mille davanti, continueremo a farli, tutti insieme, con chi vorrà confrontarsi con noi e partecipare".