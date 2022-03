Ricerca mineraria nel Tigullio, cinque Comuni fanno ricorso

I Comuni di Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Maissana hanno deliberato di impugnare il provvedimento del ministero della Transizione Ecologica (Mite) sull'autorizzazione alla ricerca mineraria nelle valli Graveglia, di Vara e Petronio, e anche Legambiente sosterrà il ricorso.

"Un segnale importante - dichiara Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in consiglio regionale - nei confronti di una vicenda che crea grande preoccupazione. Ho scritto all'assessore competente Scajola per chiedere anche a Regione Liguria di sostenere l'impugnativa al provvedimento, d'intesa con i Comuni e le comunità locali. Regione Liguria si è già espressa in maniera contraria insieme alle amministrazioni comunali interessate, a Città Metropolitana, all'ente Parco dell'Aveto, una contrarietà ribadita in modo unanime del Consiglio regionale a fine anno".

"La ricerca minerarie e il potenziale sfruttamento del territorio - conclude Garibaldi - andrebbero assolutamente in contrapposizione con il percorso che quella aree stanno portando avanti da molto tempo. Un percorso fatto di sostenibilità, valorizzazione del paesaggio e tradizioni locali. Per questo sollecito anche Regione Liguria a ricorrere contro il ministero della Transizione Ecologica".