Delitto della freccia, difensori Scalco annunciano ricorso contro la sentenza

Entro maggio dovrebbe essere depositato il ricorso in appello contro la sentenza di primo grado, che ha condannato a 23 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d'ascia, che il 2 novembre 2022 ha ucciso, con una freccia, in vico Mele, nel centro storico di Genova, il 41enne Javier Alfredo Miranda Romero.

Secondo i giudici è stato un omicidio per futili motivi ma non per odio razziale. Una sentenza, che soddisfa parzialmente gli avvocati difensori di Scalco, tornato già ieri a Cittiglio, nel varesotto, dove è detenuto ai domiciliari.

"Ci aveva spiazzato la richiesta di ergastolo (da parte del sostituto procuratore Arianna Ciavattini, che ha coordinato le indagini dei carabinieri ndr.), un pena esagerata per un uomo dalla vita pregressa assolutamente limpida e normale, incensurato a 65 anni. Ha avuto sicuramente un momento di blackout che certo dovrà pagarlo caro", spiega all'Adnkronos l'avvocato Jacopo Pensa, che insieme al collega Federico Papa, difende Evaristo Scalco.

"Premesso ciò, il pm ha fatto una requisitoria durissima ma è stata contrastata dalla difesa, che ha sempre sostenuto l'involontarietà dell'evento morte", aggiunge Pensa a giudizio del quale è stato applicato un criterio "accettabile" per una sentenza di primo grado, che ha concesso a Scalco le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei futili motivi.

Quindi "siamo parzialmente soddisfatti ma sicuri di dover proseguire nella tesi difensiva della mancanza di volontà omicida. Che sarà il tema dell'appello", conclude. L'appello dunque è scontato, tra 90 giorni sarà depositata la sentenza della Corte di Assise di Genova, dopodiché la difesa si attiverà per il secondo atto.