Ruba bagagli ai turisti, poi indossa la maglietta di una vittima ma viene riconosciuto

La polizia di Stato di Genova ha arrestato - cogliendolo in flagranza - un 25enne già noto alle forze dell'ordine.

È successo nella tarda serata di domenica 6 agosto in via delle Fontane: verso le 23,30 è arrivata al 112 la chiamata di due turisti che lamentavano un furto ingente sulla loro auto in sosta.

I poliziotti hanno raggiunto immediatamente il luogo indicato notando la presenza di tracce di sangue all’interno dell'auto e su un vetro deflettore rotto con un martelletto frangivetro trovato a terra.

Poco dopo gli operatori di un’altra volante, impegnati in un pattugliamento, hanno notato la presenza di numerosi abiti accatastati in vico degli Adorno. La foto degli indumenti è stata inviata ai poliziotti intervenuti per il furto nell’auto: i vestiti sono stati riconosciuti dai derubati come parte degli oggetti rubati. Tra i capi di abbigliamento, però, è stata notata anche una polo a righe sporca di sangue che non faceva parte della refurtiva.

Successivamente i poliziotti, percorrendo via delle Fontane, hanno visto il 25enne che si stava allontanando velocemente con ferite fresche al volto e al braccio. Lo hanno raggiunto e hanno notato che indossava una maglietta che è risultata appartenere a una delle vittime del furto.

Il ragazzo è stato accompagnato in questura e associato, su disposizione del magistrato, alle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima che si svolgerà questa mattina. Rimane salva la presunzione di innocenza.