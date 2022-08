Si presenta a sporgere denuncia, ma è ricercato: 33enne arrestato

Perde il portafogli e, come chiunque, va in questura a fare denuncia. Peccato che il 33enne fosse ricercato in tutta Italia.

Protagonista della curiosa vicenda un giovane che nella mattinata del 8 agosto si è recato in Questura per denunciare di aver smarrito i documenti. Gli agenti, forse sospettando qualcosa, hanno deciso di prendergli le impronte digitali: hanno così scoperto che sulla testa del ragazzo pendeva un ordine di cattura per l'esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dal gip di Alessandria. Il ragazzo infatti è accusato di aver commesso reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione.

Il fuggitivo è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Marassi dove dovrà scontare tre anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione a causa dei suoi numerosi precedenti.