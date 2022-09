Fermato alla guida di una Mercedes, si scopre che era ricercato

Venerdì 23 settembre 2022 un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha arrestato un cittadino albanese di 40 anni, gravato da pregiudizi di polizia e irregolare sul territorio nazionale, fermato alla guida di una Mercedes durante un posto di controllo alla circolazione stradale.

A seguito di approfonditi accertamenti, è emerso che l'uomo aveva in pendenza un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pesaro, poiché condannato a scontare 3 mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per vari reati.

Il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Marassi.