Weekend genovese per un ricercato: sceglie la stanza 'sorpresa' e trova la polizia

Aveva deciso di passare il fine settimana a Genova, ma non aveva fatto i conti con il sistema 'allertallo' ed è finito in carcere. Protagonista della vicenda un ricercato di 49 anni, arrestato intorno alle ore 17 di venerdì 17 marzo 2023 in un albergo di via XX Settembre, nel centro di Genova. Curiosa anche la scelta della stanza, denominata 'la sorpresa'. Nell'uovo di Pasqua anticipato l'uomo ha trovato le volanti della polizia.

Il 49enne, colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Genova, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Al momento della registrazione in hotel, infatti, è arrivata la 'notifica' della sua presenza alla sala operativa della Polizia, che ha inviato le pattuglie sul posto.

All'arrivo degli agenti l'uomo, come detto alloggiato nella stanza denominata 'La sorpresa', si è chiuso dentro a doppia mandata, rifiutandosi di aprire la porta. Con l’ausilio dei vigili del fuoco i poliziotti sono riusciti a entrare e a condurre il ricercato in carcere dove dovrà scontare un anno e due mesi di detenzione.