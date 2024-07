Era ricercato dal tribunale di Trapani, 58enne arrestato in un hotel a Genova

In vacanza a Genova, doveva scontare una pena di un anno e cinque mesi. È successo questa mattina, quando gli uomini della sala operativa della questura hanno inviato una pattuglia presso un hotel in via Milano.

Al suo interno alloggiava un 58enne, residente in Belgio, verso cui era stato emesso un ordine di carcerazione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani.

Il 58enne è stato individuato grazie all'allarme del sistema 'Alert Rifugiati'. Una volta identificato dagli agenti intervenuti è stato portato nel carcere di Marassi.