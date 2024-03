Nell'estate del 2019, sotto l'effetto di alcol droghe, aveva maltrattato la convivente alla presenza delle figlie minori. Protagonista dell'episodio violento un uomo di 43 anni che doveva scontare tre anni e un mese di carcere, ma è stato sorpreso dalla polizia in un locale di via Sampierdarena intorno alle due di notte del 21 marzo.

Durante un controllo in un locale di via Sampierdarena la polizia ha trovato tra gli avventori un 43enne colpito da un ordine di carcerazione

Doveva essere in carcere per maltrattamenti alla compagna, sorpreso a fare baldoria in un locale