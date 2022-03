Ricercato dalla polizia, viene individuato e arrestato: a tradirlo, la voglia di pesto

La polizia di Stato di Genova ha arrestato - a seguito di un ordine di carcerazione - un 31enne che era ricercato ed è stato 'tradito' dalla sua voglia di pesto.

I fatti risalgono a qualche giorno fa: sabato mattina il giovane, ricercato da oltre 4 mesi, per soddisfare la voglia di un piatto di pasta al pesto, ha sfidato la sorte ed è andato in via Celesia per comprare una confezione del famoso condimento verde.

Una volta uscito dal negozio è stato però riconosciuto da due agenti del commissariato di Cornigliano intenti a controllare una persona.

Il giovane ha cercato di nascondersi entrando velocemente all’interno di un mini market ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Il 'buongustaio' ora dovrà scontare la pena di 6 anni e 8 mesi per vari reati tra cui rapina, rissa, furti e spaccio di droga.