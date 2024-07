Coniugi aggrediti in casa con una spranga e violenza sessuale: la fuga del 32enne finisce in spiaggia

I carabinieri hanno arrestato un 32enne originario del Marocco ricercato per aver commesso una rapina, con tentata violenza sessuale, in provincia di Salerno.

Durante un controllo del litorale genovese i militari della stazione di Forte San Giuliano hanno notato l'uomo all'interno di un noto stabilimento di corso Italia perché si muoveva tra gli ombrelloni con fare sospetto. L'hanno fermato e portato in caserma. Il 32enne è stato identificato ed è risultato il destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Nocera Inferiore per aver commesso il reato di rapina in abitazione e tentata violenza sessuale.

I fatti risalgono allo scorso mese quando l’uomo, a San Marzano Sul Sarno in Campania, dopo avere manomesso la serratura d’ingresso si è introdotto nell’abitazione di una coppia di ucraini e ha colpito alla testa, con un una barra di metallo, il marito 40enne per poi tentare di abusare sessualmente della donna di 36 anni. Al termine di una colluttazione con i due il rapinatore era riuscito a fuggire rubando 200 euro in contanti. I coniugi refertati al Pronto Soccorso erano stati giudicati guaribili rispettivamente in 30 e 10 giorni.

