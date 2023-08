Ricercato per spaccio deve scontare oltre 7 anni di reclusione, arrestato

Un 23enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Genova, è stato riconosciuto in auto: ha esibito una patente scritta in lingua araba, con una traduzione in italiano piuttosto posticcia, e i carabinieri si sono insospettiti