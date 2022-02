Ricercato si nasconde sotto il letto della mamma: arrestato dalla polizia

I poliziotti del commissariato di Cornigliano, negli ultimi giorni, hanno arrestato tre persone ricercate.

Un 48enne è stato trovato domenica 30 gennaio nel quartiere di Sampierdarena e dovrà scontare una condanna di 11 mesi di reclusione per diversi reati tra cui spaccio, furto e rapina. Sapendo di essere ricercato si è andato a rifugiare in casa della madre che, ignara della situazione, ha aperto la porta agli agenti: l’uomo è stato sorpreso mentre cercava con scarsi risultati, data anche la stazza, di nascondersi sotto il letto per sottrarsi alla cattura.

Nella stessa serata i poliziotti sono venuti a sapere che un altro ricercato si trovava a spasso nella zona del Campasso. Raggiunta la sua abitazione non hanno trovato chi stavano cercando ma un altro fuggitivo di 28 anni nascosto in un armadio. Il giovane deve scontare due anni, un mese e 24 giorni per diversi reati tra cui spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato scorso, infine, un 59enne con precedenti per furto che deve scontare una pena di 11 mesi di reclusione è stato trovato in un locale adibito a portineria di via XX settembre ed è stato arrestato.

I tre ex ricercati ora si trovano nel carcere di Marassi.