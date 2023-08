Doveva essere in carcere: trovato alla fermata del bus

Erano ricercati dalle forze dell'ordine, ma andavano a spasso.

La polizia di Stato di Genova ha arrestato due uomini di 21 e 41 anni, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il primo è stato 'beccato' lunedì notte dagli agenti della volante del commissariato Centro durante un regolare pattugliamento in centro storico. Il 21enne è stato fermato e in seguito al controllo si è scoperto che aveva a suo carico un ordine di cattura per il reato di spaccio con divieto di dimora in Genova. Portato in Questura il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cannabis ed alcune dosi di cocaina nascosti negli slip, per questo è stato anche denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Martedì sera, invece, in via Buozzi alle 21.30, i poliziotti del commissariato Prè, transitando in via Buozzi hanno notato il 41enne, già

conosciuto alle forze dell’ordine, fermo alla fermata del bus. Al controllo dell’identità l’uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione.

I due arrestati sono stati portati nel carcere di Marassi.