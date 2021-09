Ricercata per spaccio internazionale arrestata a Genova

Una donna di 45 anni condannata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio e ricercata da tempo è stata arrestata a Genova nella notte.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova hanno eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari. La donna, originaria dell'Ecuador, aveva commesso i reati in Italia, in Spagna, in Perù, negli Stati Uniti e in Ecuador.

Grazie alle ricerche effettuate dai militari è stata rintracciata e arrestata, sconterà la pena di oltre sei anni di reclusione nel carcere di Pontedecimo.