Cane stana famiglia di ricci, quattro neonati portati all'Enpa

Al centro recupero animali selvatici dell'Enpa di Campomorone sono arrivati quattro ricci neonati. "Per loro la vita non è iniziata nel migliore dei modi - spiega l'Enpa -: purtroppo la loro mamma ha fatto la tana nel giardino di una signora, dove era presente un cane, che non era d'accordo sulla loro permanenza".

"La famigliola - raccontano i volontari - è stata stanata e si sono perse le tracce della madre: la proprietaria del cane si è subito attivata per portare i riccetti al nostro centro. Essendo così piccoli, sono molto delicati e farli crescere sarà davvero un'impresa".

"Ma noi, come sempre, ce la metteremo tutta: i nostri volontari - conclude l'Enpa - si sono messi subito sotto con le poppate e hanno posizionato i riccetti al caldo. Incrociamo tutti le dita per loro! Se amate ciò che facciamo, considerate di aiutarci linktr.ee/crasenpagenova".