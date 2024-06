Entroterra in lutto per Riccardo Cella, 21enne morto in un incidente: "Un abbraccio grande ai familiari"

Nell'entroterra di levante c'è un'intera comunità sconvolta per la morte del giovane Riccardo Cella, 21enne di Borzonasca che ha perso la vita nella tarda serata di domenica sulla strada statale vicino a Villanoce, frazione di Rezzoaglio. Il ragazzo si trovava insieme ad altri tre ragazzi su un'auto che si è ribaltata dopo essersi schiantata contro alcuni alberi per cause ancora da accertare. Cella è morto, mentre gli altri tre sono finiti in ospedale in gravi condizioni.

La famiglia di Riccardo è conosciuta in vallata e il padre, la madre e la sorella sono distrutti come ha dichiarato anche il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio, rieletto da poco: "Siamo scioccati per la tremenda notizia - ha spiegato ai microfoni di Primocanale - oltre a Riccardo anche gli altri tre giovani feriti sono residenti nella nostra zona. Padre, madre e figlia sono distrutti da questo schianto mortale, cercheremo di stare loro vicini per fare sentire il dolore di tutta la comunità. Erano bravi ragazzi, conosciuti, Riccardo era un bravissimo ragazzo, parte di una famiglia perbene".

In vallata sono stati rimandate per lutto anche alcune iniziative come il raduno del settore Sturla-Aveto degli Alpini di sabato 22 giugno, che avrebbero dovuto celebrare il 70esimo anniversario della fondazione del gruppo di Borzonasca. "Un abbraccio grande ai famigliari tanto provati. Speriamo per chi lotta in ospedale" è il commento di chi ha diffuso sui social la notizia del rinvio.