Tragedia in Valpolcevera: ribaltato autocarro, morto ragazzo di 27 anni

Tragedia a San Quirico dove un autocarro si è ribaltato e il ragazzo al volante - un 27enne - è morto.

L'incidente è avvenuto in maniera autonoma, cioè senza il coinvolgimento di altri mezzi, sabato 13 agosto alle 17,30 circa, vicino all'agriturismo Colture di Casa dove il giovane lavorava.

Il 27enne, di origini nigeriane, era residente a Genova: quando il mezzo si è ribaltato, il suo corpo è stato sbalzato fuori, precipitando da un pendio. Nulla purtroppo hanno potuto i soccorsi che pure si sono precipitati sul posto, tra ambulanza e automedica.

I vigili del fuoco sul posto hanno messo in sicurezza il mezzo - che si trovava ancora in bilico al momento del ritrovamento - mentre gli uomini della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.