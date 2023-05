A12, riapre la galleria Monte Sperone, ripristinate le normali condizioni di transito

Sono terminati verso le 16 i sopralluoghi all’interno della galleria Monte Sperone Ovest sulla A12 Genova-Sestri Levante da parte dei consulenti indicati dall’autorità giudiziaria, supportati dai tecnici Aspi, all’esito dei quali è stata confermata la transitabilità su tutte le corsie disponibili all’interno del fornice. La galleria era stata chiusa dopo la caduta di un fascio di cavi e l'apertura da parte della procura di un fascicolo per crollo colposo.

Pertanto, nel tratto compreso tra Genova Est e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, sono state avviate subito le attività di rimozione delle limitazioni per ripristinare il transito su tutte le corsie disponibili in entrambi i sensi di marcia. Si prevede quindi un progressivo miglioramento delle condizioni di viabilità nelle prossime ore.

Alle 16 di venerdì sulla A12 si registravano 2 km di coda nel tratto tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Nella stessa direzione, altri 2 km a causa di un veicolo fermo nel tratto tra Rapallo e Nervi. Rallentamenti anche in direzione Sestri Levante nel tratto compreso tra il bivio con l’A7 e Genova Est.

A seguito delle code, per metà pomeriggio non sono mancate le ripercussioni anche in A7 tra il bivio con l’A10 e il bivio con l’A12 e in A10 dove si registrano code nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con l’A7.