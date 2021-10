Riapre sabato la strada provinciale di Tiglieto a senso unico alternato

"Verrà riaperta sabato pomeriggio la strada provinciale di Tiglieto, nell’entroterra di Genova, nel rispetto del cronoprogramma annunciato, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Genovese e il Savonese lo scorso 4 ottobre": a comunicarlo, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Nel primo pomeriggio erano in fase di completamento le ultime attività per la riapertura della strada che era stata interessata da una importante frana.

L’apertura al traffico veicolare sarà parziale, a senso unico alternato e inizialmente solo nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 della mattina e, nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, con transito vietato a pedoni, biciclette e motocicli. Intanto si proseguirà nei lavori per arrivare quanto prima all’apertura totale.

"È passato meno di un mese dall’ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione – spiega l’assessore alla Protezione civile e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – e abbiamo già avviato cantieri in punti strategici per la viabilità per fare in modo che i cittadini potessero risentirne il meno possibile. Si tratta di interventi strutturali, prioritari per la sicurezza degli abitanti, come abbiamo verificato durante i sopralluoghi effettuati nelle primissime ore, finanziati da Regione Liguria con fondi propri, che riguardano collegamenti fondamentali in queste zone".