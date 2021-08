A10, riapertura in anticipo sabato mattina alle 6. Toti: "Chi può eviti di mettersi in viaggio venerdì"

Fine lavori anticipata a sabato in A10, quando alle 6 l'autostrada riaprirà senza cantiere e si tornerà, dunque, a viaggiare su due corsie. È questo l'esito della riunione in videoconferenza che si è svolta questa mattina tra i rappresentanti del Mims, di Aspi, di Regione Liguria, Comune di Genova e Anci Liguria.

"Abbiamo chiesto che si accelerasse e perciò con un gigantesco sforzo verrà completamente riaperto al traffico il tratto Aeroporto-Prà dalle 6 di sabato mattina - informa il presidente della Regione, Giovanni Toti, dalla sua pagina Facebook - Un risultato che mette al sicuro il fine settimana".

“Questo risultato - aggiunge l’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone - è merito di tutti i soggetti coinvolti: le lavorazioni sulle 24 ore, avviate il 16 agosto e inizialmente previste fino alla sera del 25 agosto, si concluderanno con cinque giorni di anticipo, con la completa riapertura del tratto tra Aeroporto e Prà dalle 6 di sabato mattina. Avevamo chiesto ad Aspi di accelerare il più possibile e oggi quel traguardo è stato raggiunto". L’assessore Giampedrone sottolinea poi che “il modello adottato per affrontare questa emergenza, con il confronto serrato tra tutti i soggetti coinvolti, comprese Prefettura e Forze dell’ordine, si è rivelato assolutamente efficace e per questo - conclude - credo sia fondamentale replicarlo anche per i prossimi interventi di messa in sicurezza, previsti in autunno”.

Poi l'avvertimento: "Domani prevediamo invece l’ultimo giorno di lunghe code, soprattutto nel pomeriggio - scrive Toti - Chi può aspetti sabato a transitare su quel tratto, per evitare ulteriori disagi". Rilancia il monito anche da Giampedrone: "Rimane una possibile criticità nella giornata di domani, venerdì 20 agosto, in cui ci aspettiamo traffico sostenuto: per questo l’appello che rivolgiamo ai cittadini è di rimandare il più possibile le partenze a sabato mattina, quando saranno ripristinate le due corsie per senso di marcia”.

Da Autostrade fanno sapere che il tratto della A10 interessato dai lavori riaprirà con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni. I lavori, programmati nell’ambito del piano di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale ligure concordato con il Mims e condiviso con le istituzioni territoriali, hanno visto in campo h24 una task force di 100 uomini su più turni di lavoro e oltre 20 macchinari tra piattaforme elevatrici, escavatrici, perforatrici e autopompe per il calcestruzzo, per un impegno di oltre 6 milioni di euro.

In particolare, sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

Galleria Provenzale: installazione di circa 100 centine per potenziare il rivestimento della galleria;



Galleria Torrazza: ricostruzione definitiva di due conci, eseguita sfruttando la chiusura necessaria per gli interventi della galleria Provenzale. A una prima fase di demolizione è seguito il consolidamento del fronte roccioso e gli interventi di impermeabilizzazione;



Galleria Di Pra’: installazione di centine, avviata ottimizzando la chiusura prevista per i lavori nella galleria Provenzale: questi lavori procederanno fino al 22 ottobre esclusivamente in chiusura notturna di tratto 5 giorni su 7 a eccezione di due weekend, previsti ad ottobre, in cui sarà necessario installare una riduzione di carreggiata permanente nella sola direzione Savona.

Per minimizzare la durata del cantiere e dei disagi sulla viabilità autostradale, i lavori sono andati avanti senza sosta, grazie all’impegno incessante delle maestranze che hanno accelerato il più possibile le lavorazioni. La riapertura anticipata si deve anche a un programma di interventi condotti esclusivamente in orario notturno nel corso delle tre settimane precedenti, che ha consentito di anticipare il 70 per cento delle attività - cioè tutte quelle che è stato tecnicamente possibile effettuare in sicurezza - senza chiudere la galleria in modo permanente. Le successive e conclusive attività proseguiranno in orario notturno, 5 notti su 7 (escluse le notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, al fine di favorire arrivi/partenze dal porto).



Per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione e gli impatti sul traffico, la Direzione di tronco di Genova di Aspi ha messo in campo presidi di soccorso meccanici e sanitari con mezzi dislocati su strada, che resteranno attivi fino allo smantellamento del cantiere previsto nella tarda serata di venerdì. Il monitoraggio della viabilità continuerà a essere attivo in modalità no-stop con una task force di circa 60 uomini e 30 mezzi al giorno, con presidi di assistenza all'utenza. Resteranno rifornite le postazioni dedicate per la distribuzione di acqua in caso di necessità e nelle otto stazioni di servizio presenti lungo l’itinerario, gli utenti troveranno corner allestiti con generi di conforto. Resta operativo anche il piano di informazione massiva su tutti i canali disponibili: dal sito internet, con la sezione dedicata alla viabilità ligure, al canale Telegram, al network My Way Liguria per informare gli utenti anche via TV, oltre al messaggio di allerta circa la presenza del cantiere sui pannelli a messaggio variabile e al maxi schermo da 3 metri per 2, presso l’area del porto dedicata allo sbarco passeggeri dei traghetti, per informare i viaggiatori circa gli itinerari alternativi disponibili.



In generale alla luce dei recenti confronti con il Mims e gli Enti locali, il programma dei cantieri in area ligure è stato rimodulato con l’obiettivo di favorire gli spostamenti da e per le riviere nelle settimane con i maggiori flussi di traffico. Pertanto i cantieri maggiormente impattanti (galleria Ranco in A10 e gallerie Della Maddalena e Santa Giulia in A12), sospesi il 16 luglio scorso, torneranno in operatività nella settimana tra il 23 e il 30 agosto. Fino a metà settembre, resterà valida la sospensione dei lavori durante i fine settimana: dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì.