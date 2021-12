Via Balbi, riaperto il transito a bus e taxi

La riapertura era prevista entro la fine dell'anno e la promessa è stata mantenuta.

Dopo la notizia di un probabile slittamento per proseguire i lavori, questa mattina alle 9 Amt ha confermato la riapertura al transito per i bus, che insieme ai taxi, sono gli unici mezzi interessati.

Sono dunque terminati lavori di Ireti alla rete fognaria che lo scorso 4 dicembre ha causato - per colpa della rottura di un tubo - il cedimento di un tratto di asfalto nella via che collega piazza della Nunziata con Principe.

Un cedimento simile è avvenuto lo scorso 23 dicembre in via Buranello a Sampierdarena ma dopo cinque giorni la strada è tornata percorribile.

La chiusura di via Balbi ha creato problemi al traffico nei giorni scorsi, a causa della deviazione obbligatoria per bus e taxi in via Delle Fontane. La rotonda della Nunziata era diventata così un vero e proprio imbuto di tutti i mezzi in transito verso ponente.