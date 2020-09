Rotola per venti metri e finisce nel fiume, interviene l'elicottero

Due persono sono state soccorse dall'elisoccorso nella mattinata di sabato 19 settembre 2020 a Rezzoaglio.

Il primo intervento è delle 9.05 in località Sbarbari: un anziano è caduto ed è rotolato per una ventina di metri prima di finire nel fiume Aveto. Per i soccorritori non è stato semplice raggiungere il ferito, che è stato caricato a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco solo alcune ore più tardi e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Il secondo ferito è stato soccorso dall'elicottero Grifo, decollato da Albenga. L'intervento è avvenuto intorno alle 10.30 sul monte Aiona. In questo caso un cercatore di funghi è caduto, riportando un trauma cranico. Anche questa volta raggiungere il ferito non è stato facile. L'uomo è stato poi portato al San Martino.