Altri due fungaioli soccorsi: interviene anche l'elicottero

Altri due fungaioli sono stati soccorsi dai vigili del fuoco nella giornata di giovedì 12 ottobre 2023. Il primo, un uomo di 54 anni, è precipitato in una zona di bosco fitto a Lorsica intorno alle ore 11:30, tenendo impegnati i soccorritori per circa due ore e mezza.

È scivolato e si è infortunato a una caviglia, i pompieri e gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a recuperarlo e a riportarlo in strada percorrendo circa 300 metri in una zona scoscesa, impervia e con una fitta vegetazione che impediva l'utilizzo dell'elicottero. Alla fine è stato portato in codice verde all'ospedale di Lavagna dall'ambulanza della Croce Rossa di Torriglia.

Il secondo soccorso è avvenuto invece intorno alle ore 15:30 a Rezzoaglio. Un 69enne si è infortunato al ginocchio mentre cercava i funghi e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Cogorno e Rezzoaglio, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago hanno recuperato l'uomo, poi trasportato in codice verde all'ospedale di Lavagna con l'ambulanza.