Pulisce i funghi e si amputa un dito, ragazzino in elicottero all’ospedale

Si è amputato un dito mentre puliva i funghi con una piccola lama a serramanico. Il ragazzino, 11 anni, è stato ricoverato in codice giallo al Gaslini.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 7 settembre nei pressi del lago delle Lame dove l'undicenne era arrivato da Bobbio per andare nei boschi insieme al padre.

Dopo la chiamata ai soccorsi, la Croce rossa di Rezzoaglio lo ha trasportato nella piazza comunale dove è stato trasferito su Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco.

Il medico di bordo ancora non si spiega come il bambino possa essersi procurato una ferita del genere con un coltellino. La falange è stata recuperata e affidata ai sanitari dell'ospedale pediatrico dove l'11enne si trova ora ricoverato in attesa dell'operazione. I dottori tenteranno di riattaccargli la parte amputata.