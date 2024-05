Revocato il divieto di balneazione a Priaruggia, Boccadasse e Pegli

Dopo i divieti scattati giovedì, sono tornati balneabili i tratti di spiaggia a Priaruggia, Boccadasse, lungomare di Pegli e a levante del torrente Rexello, sempre a Pegli.

Il divieto di balneazione è stato revocato da una ordinanza del sindaco firmata venerdì pomeriggio, su proposta dell’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora.

Il temporaneo divieto di balneazione, partito ieri, giovedì 9 maggio 2024, riguardava la spiaggia di Priaruggia (dal tratto terminale di via S. Stacchetti a asse di via Capo S. Rocco, lunghezza 336 metri); Boccadasse (dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara, lunghezza 1032 metri); lungomare Pegli (da molo Lomellini a molo Torre, lunghezza 707 metri); Levante Torrente Rexello, lunghezza 173 metri.

La revoca del divieto di balneazione è avvenuta a seguito degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal.