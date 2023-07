Boccadasse, revocato il divieto di balneazione

Via libera ai bagni in mare a Boccadasse: a seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia dell'iconico borgo marinaro, dal confine est Bagni Nuovo Lido al civico 47 di via Capo di Santa Chiara.

Il divieto era scattato il 5 luglio, quando il sindaco Marco Bucci aveva firmato un'ordinanza che imponeva le limitazioni. Adesso lo stato delle acque è classificato come conforme, con valutazione "sufficiente".