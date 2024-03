Fontana della 'discordia' di Pegli, è arrivata ufficialmente la revoca del Comune

Il Comune non realizzerà la fontana "della discordia" di Pegli: la notizia era già nota da tempo, ma l'ufficialità è arrivata in questi giorni con una determinazione della Direzione di area infrastrutture e opere pubbliche.

Se l'anno scorso l'amministrazione aveva disposto l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto della fontana, nel documento di qualche giorno fa si legge che "da un successivo e più accurato esame [...] sono emersi elementi che hanno determinato una nuova valutazione dell'interesse pubblico, alla luce del quale il provvedimento adottato e sopra citato non si ritiene più rispondente alle priorità della civica amministrazione".

Alla Itec Enrineering, a cui era stato affidato l'incarico per circa 10mila euro, verranno comunque pagati circa 4.300 euro come riconoscimento del lavoro già svolto.

La realizzazione della fontana viene dunque revocata "per motivi di pubblico interesse". Nei mesi scorsi opposizione e comitati del territorio avevano portato avanti una vera e propria battaglia, raccogliendo anche le firme, per protestare contro il progetto: tra le contestazioni, il fatto che non fosse stato condiviso a sufficienza con il territorio, che Pegli abbia bisogno di altri interventi, e il coinvolgimento anche del figlio di un collaboratore dell'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente. In municipio Ponente anche parte della maggioranza si era mostrata scettica.

"La partecipazione democratica serve eccome - commenta Filippo Bruzzone, consigliere comunale della lista Rossoverde - è stato pubblicato l'atto di revoca della fontana di Pegli che nessuno voleva e nessuno aveva richiesto. Migliaia di cittadini hanno partecipato alla raccolta firme, un lavoro svolto assieme al Comitato Pegli Bene Comune, che oggi porta un primo risultato. Ora vogliamo che i 280mila euro che si sono liberati vengano spesi come si deve, ossia nell'esclusivo interesse dalla comunità".