Revocato il divieto di balneazione su due tratti del litorale genovese

Su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora, il sindaco Marco Bucci ha deciso di revocare il divieto di balneazione emesso con ordinanza del 3 agosto dalla spiaggia di Priaruggia (nel tratto terminale di via Silvano Stacchetti a asse di capo San Rocco) e a Sturla ovest, lato est nel tratto compreso tra i civici 16 e 8 di via del Tritone.

La decisione è stata presa alla luce degli ultimi campionamenti di Arpal, che hanno dato esito favorevole alla balneazione. La comunicazione da parte del Comune è arrivata nella mattinata di venerdì 12 agosto 2022.

Il monitoraggio Arpal segnala inoltre la non conformità per la baia dei Saraceni, nel comune di Finale Ligure. Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione 'suppletivo' per verificare l'inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità accertata.

Al momento, sui 382 punti di campionamento previsti per la stagione balneare 2022, 378 sono conformi; 3 non conformi (piazza Saffi, Santo Stefano al Mare (Im); spiaggia delle Rateghe (Imperia); baia dei Saraceni (Finale Ligure); 1 divieto preventivo (scalo Corniglia, Vernazza.