Revocato il divieto di balneazione a Santa Margherita

Torna balneabile il mare di fronte alla Spiaggia Ghiaia a Santa Margherita Ligure. Restano, invece, non conformi i tratti di costa a Boccadasse, Sturla Ovest e Priaruggia a Genova, Spiaggia Ghiaia e Inizio Scogliera a Rapallo

L’ondata perturbata che ha interessato il territorio ligure domenica e lunedì ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla balneazione, per le nuvole in cielo, l’intensità delle onde e la qualità delle acque.

I nubifragi che si sono abbattuti in particolare sul centro levante genovese hanno trascinato in mare tutte le sostanze accumulate in mesi di siccità. Secondo Arpal (Agenzia regionale per l'ambiente), non deve spaventare, perciò, il fatto che i campionamenti, stabiliti per legge a inizio stagione balneare e fissati quest’anno per la giornata di lunedì 29 agosto, siano venuti tutti non conformi per superamento del limite.