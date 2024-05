Proseguono i campionamenti delle acque effettuati da Arpal e, dopo le ultime analisi svolte mercoledì 22 maggio, che hanno dato esito favorevole, è stato revocato il divieto di balneazione a Quinto.

Nello specifico, si parla del tratto di litorale di via Flecchia, da lato ovest del civico 25 di via Gianelli ad asse via Flecchia.

Il divieto era scattato lo scorso 21 maggio: adesso, nella città di Genova, non c'è alcun nuovo divieto di balneazione. Gli unici due punti in cui la qualità delle acque è attualmente non conforme sono a Bogliasco, zona rio del Poggio, e a Recco, zona piscina Antonio Ferro.