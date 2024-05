Revocato il divieto di balneazione a Boccadasse (ma rimane in altre due zone)

A seguito dei rilievi eseguiti da Arpal giovedì 16 maggio, che hanno dato esito favorevole, il sindaco di Genova ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione a Boccadasse, nel tratto che va dal confine est bagni Nuovo Lido al civico 47 di via Capo di Santa Chiara, per una lunghezza complessiva di 1.032 metri.

L'interdizione era scattata il 14 maggio ma non riguardava solo Boccadasse, bensì anche la zona a levante del torrente Rexello e il lungomare di Pegli: in queste ultime due aree lo stato dell'acqua è ancora non conforme e dunque permane il divieto di balneazione.