Invia foto intime dell'ex compagno agli amici: 30enne denunciata per revenge porn

Una donna di 30 anni è stata denunciata dai carabinieri per revenge porn.

Dopo la fine della storia con l'ex, un 42enne di Carasco, lei ha inviato agli amici foto di lui a sfondo sessuale che coinvolgevano anche altre persone.

La vittima se ne è accorta e ha sporto denuncia ai militari. In generale, aumentano i provvedimenti dell’Authority per la privacy che bloccano la diffusione online di immagini sessuali per vendetta, invidia o ricatto.

La motivazione per questo tipo di reato è la vendetta e la sextortion che punta invece sull’estorsione di denaro. Nei primi undici mesi di quest’anno in Italia gli interventi sono stati 264 contro i 51 dell’intero 2022, mentre le segnalazioni delle vittime sono più che triplicate.