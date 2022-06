Rete anti cinghiale, Cia Liguria: "Vediamo se tiene, intanto si parta con il depopolamento"

Rete anti cinghiale sì - con più di qualche dubbio - ma per Cia Agricoltori Liguria si dovrebbe partire anche con il depopolamento e le gabbie di cattura per contenere la peste suina.

"Prendiamo atto dell’avvio dell’opera delle reti come un ulteriore elemento che consente, sicuramente nelle zone già delimitate, di avviare una prima azione di riduzione della presenza del cinghiale. Ma siamo convinti da tempo che non vi fosse alcun ostacolo ad avviare da subito, con mezzi adeguati, operazioni di 'depopolamento' - sottolinea Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria -. Così come crediamo che una diffusione delle gabbie di cattura sia uno strumento utile a tutela delle colture, specie di quelle ad alto rischio che sicuramente non vedranno benefici a breve né della recinzione né del piano di abbattimenti, annunciato ma non si sa ancora quando effettivamente messo a calendario”.

Il tema è scottante: la peste ha raggiunto anche altre zone del Paese e per l'associazione la necessità di agire con tempestività è sempre più evidente.

“Riteniamo utile e pertanto sosteniamo la richiesta di convocazione di un consiglio regionale aperto avanzata dai colleghi di Confagricoltura. Il tema è tale che necessita della massima coesione e consapevolezza da parte della politica – conclude Roggerone -. Auspichiamo che già dal prossimo 14 giugno, data in cui è stato convocato un Tavolo Verde monotematico, si possa avviare concretamente un processo che veda riconosciuto il danno subito dall’economia delle zone soggette a restrizioni, sia avviata l’opera di depopolamento, si definisca un orizzonte temporale al quale tendere per la ripresa dell’ordinaria attività”.

Se la rete sia effettivamente il primo atto concreto, Roggerone non nasconde un certo scetticismo: "Vediamo se tiene".

Mentre la Regione Liguria fa sapere che sono iniziati i corsi di personale che potrà intervenire anche fuori dal periodo venatorio, lo scorso weekend si è tenuta in diverse città italiane - tra cui Genova - la protesta contro gli abbattimenti dei cinghiali.