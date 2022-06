Resti umani e 9mila euro in contanti: misterioso ritrovamento a Cornigliano

Misterioso ritrovamento a Cornigliano, dove resti di un corpo umano sono stati trovati da alcuni operai intenti a tagliare sterpaglie in via Siffredi. Accanto, più di novemila euro in contanti.

È successo il 23 maggio scorso ma il fatto è stato rimasto coperto dal riserbo degli inquirenti, a svelarlo Il Secolo XIX: il documento di identtà ritrovato sui resti è di un uomo scomparso nel 2012 (oggi avrebbe avuto 84 anni), come da denuncia della sorella, che però poi è mancata nel 2019. Secondo il medico legale intervenuto sul posto il decesso potrebbe risalire a cinque anni fa.